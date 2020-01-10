Hazırlıklar Tam Gaz

Haber: Aysun Beykoz

Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanında, ısınmanın ardından 5'e 2 çalışması gerçekleştirildi. Daha sonra pas çalışması ile devam eden antrenman, koşu ve dar alan oyunu ile sona erdi. Akşam antrenmanında ise, ısınmanın ardından pas çalışması ve taktik oyun gerçekleştirildi. Dar alan çalışması ile devam eden çalışmalar, stretching ile sona erdi. Bilal Kısa ve Mustafa Eskihellaç takımdan ayrı çalışırken, Ümit Kurt antrenmanda yer almadı. Boluspor’un yeni isimleri Mosquera ve Adilehou da idmanda yer aldı.