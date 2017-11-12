Haber: Esra Öztürk

Milli ara nedeniyle lige bir hafta ara verildi. Verilen bir haftalık arada Boluspor takımı teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde ligin 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantepspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Boluspor tesislerinde başlayan sabah antrenman ısı ve koşu çalışmalarıyla başladı. Ardından çalışmalar paslaşma ve dar alan çalışmalarıyla devam etti. stretching ile sabah antrenmanı sona erdi. Akşam saatlerin gerçekleştirilen antrenmanda ise takım ısınma ile başlayan antrenman 5'e 2 pas ve sprint çalışması ile sona erdi.