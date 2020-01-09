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Hazırlıklara Kötü Başlangıç

Boluspor Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Alman 3.Lig ekibine 2-1 mağlup oldu. Boluspor ilk maçında iyi sinyal vermedi.

Hazırlıklara Kötü Başlangıç

 Haber: N.Halid Altundal

Boluspor ikinci devre hazırlıkları kapsamında Belek'te SG Sonnenhof Großaspach ile oynadığı hazırlık karşılaşmasından 2-1 mağlup ayrıldı. Boluspor karşılaşmaya Yavuz, Melih, Poepon, Gökhan, Seth, Alimardon, Fethi, Arif, Hakan, Halilovic, Hayrullah ilk on biri ile sahaya çıkarken, ikinci yarıda Bahadır Han, Cumali, Emirhan, Delarge, Dodo, Mutlu, Burak ve Muhammed oyuna dahil oldu. Karşılaşmada Boluspor’un tek golünü 48. dakikada Poepon kaydetti. Maçta rakip takımın golleri 1. dakikada Matthias Morys ve 54.dakikada Kai Brünker'den geldi.

Esra Perçin

Esra Perçin

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