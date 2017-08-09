Özel Haber: Semih BAYKAL

Boluspor'un kuruluş döneminde büyük katkıları olan 34 yıl gibi uzun süre Bolu Beden Terbiyesi daha sonra da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğü yapan Saip Garipoğlu Bolu’da düzenlenen Trambolin Cimnastik Dünya Şampiyonası’na hazırlık kampında Olay Gündem’e özel açıklamalarda bulundu.

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Aynı zamanda kamp Müdürlüğü yapan Saip Garipoğlu sözlerine “Bu kamp Dünya şampiyonasına hazırlık kampı ama asıl gaye 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi kota almak için 2018 dünya şampiyonasına hazırlık kampındayız. Biz bu sene Ağustos ve Kasım aylarındaki Dünya Kupası ve Dünya Şampiyonası’na gideceğiz. Çalışmalar yoğun devam ediyor. Bu kampta ikisi yabancı altı antrenör var. Bolulu sporcu ve antrenörler de var. 6 kız, 6 erkek sporcu 29 Temmuz’dan bu yana Bolu kampında. 14 Ağustos akşamı kamp sona erecek” şeklinde devam etti.

Cimnastikte Federasyonun Kalbi Bolu

Federasyon Başkanı Suat Çelen’in de desteği kampların genel olarak Bolu’da yapıldığının altını çizen Garipoğlu, “Bolu’da yapılma mecburiyeti de var. Böyle bir tesis ve Türkiye’nin hiçbir yerinde yok. Cimnastik deyince Bolu federasyon kalbi gibi”dedi.