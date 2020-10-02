Hedef 3 Puan

Haber: Erdal Tanrıverdi

Ligde ilk 3 haftada galibiyetle tanışamayarak taraftarlarını üzen Beypiliç Boluspor, ilk galibiyeti için Karadeniz’e gitti. Temsilcimiz bugün saat 16.30’da Giresun Atatürk Stadyumu’nda Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. 17 transferle kadrosunu güçlendiren kırmızı-beyazlılar maçın oynanacağı Giresun’a dün yaptığı ter idmanının sonrasında hareket etti. Beypiliç Boluspor’da zorlu maç öncesi sakat veya cezalı oyuncunun bulunmayışı teknik heyeti ve camiayı umutlandırdı. Ligde 1 puanı bulunan düşme hattındaki Beypiliç Boluspor, Giresun’dan mutlak puanla dönmek ve milli maç arasında mutlu girebilmek için mücadele edecek. Rakip Giresunspor ise ligde 3 maçta 1 beraberlik, 1 galibiyet ve 1 yenilgi elde ederek 4 puanla 11.sırada yer aldı.

Mücadele TRT Spor ve Bein Max 1’de

Beypiliç Boluspor ile Giresunspor’u karşı karşıya getirecek olan mücadele TRT Spor ve Bein Max 1’dem naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Hakan Ceylan yönetecek.