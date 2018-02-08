Haber: Semih Baykal

Lig’de son haftalarda Ümraniyespor ile Gazişehir Gaziantep FK karşılaşmalarından puansız ayrılan Boluspor, topladığı 27 puanla 9. Sıraya kadar geriledi. Ligin düşme potasında yer alan Grandmedical Manisaspor ile 10 Şubat Cumartesi günü evinde karşılaşacak olan Boluspor, hazırlıklarına kendi tesislerinde devam ediyor. Kırmızı Beyazlılar Grandmedical Manisaspor’u yenerek tekrar play off potasına girmek istiyor. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi. Daha sonra 2'ye 2 ve 4'e 4 hücum, savunma antrenmanı gerçekleştirildi. Antrenman, stretching ile sona erdi.