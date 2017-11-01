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01 Kasım 2017 Çarşamba
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    • Hedef Galibiyet

    TFF 1. Lig’de 10 hafta geride kalırken bir türlü istediği sonuçları alamayan ve 4 haftadır yenilen Boluspor, evinden Samsunspor yenerek mağlubiyet serisine son vermek istiyor.

    01 Kasım 2017 Çarşamba 10:06
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    Hedef Galibiyet

    Haber: Semih Baykal

    Lig geride kalan 10 haftada aldığı 2 galibiyet 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle topladığı 8 puanla 15’nci sırada bulunan Boluspor, Samsunspor’u yenerek çıkışa geçmek istiyor. Bu kapsamda kırmızı beyazlılar kendi tesislerinde ara vermenden Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Çaykur Rizespor karşılaşmasında oynayan oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular ısınma çalışması ile antrenmana başladı. Daha sonra dar alan çalışması ile devam eden antrenman, 5'e 5 oyun ve stretching ile sona erdi. Boluspor, Samsunspor ile 5 Ekim Pazar günü saat 13:00’da Bolu Atatürk Stadyumunda karşılaşacak.

     

     

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1., Lig’de, 10, Hafta

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