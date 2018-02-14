Haber: Semih Baykal

Lig’de 2 hafta aradan sonra evinde Grandmedical Manisaspor’u Yusuf Emre Gültekin, Poepon ve Melih Okutan’ın golleriyle 3-0 yenerek sahadan galibiyetle ayrıldı. Topladığı 30 puanla 8’nci sırada yer alan Boluspor, 22. Haftada deplasmanda Pazar günü 18:00’da Adana Demirspor ile karşılaşacak. Bu maçın hazırlıklarına hafta başında kendi tesislerinde başlayan kırmızı beyazlılar hazırlıklarını tüm hızıyla devam ediyor. Boluspor teknik direktörü Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma koşusunun ardından koordinasyon denge çalışması gerçekleştirildi. Çabuk kuvvet antrenmanı ile devam eden çalışmalar, dayanıklılık koşusu ile sona erdi. Öte yandan hafif ağrıları olan takım kaptanı Andre Santos takımdan ayrı salonda fizyoterapist eşliğinde çalışma gerçekleştirdi.