Haber: Aysun Beykoz

Başakşehir'li Doka Madureire, Kasımpaşa'lı eski futbolcumuz Ferhat Kiraz gündeme gelirken, şimdi listeye Beşiktaş'ın genç yeteneği Muhammed Enes Durmuş'ta girdi. Futbol otoriterelerince geleceğin Arda'sı olarak lanse edilen Muhammed Enes Durmuş için bizzat Beşiktaş başkanı Fikret Orman ile görüşen başkan Necip Çarıkcı'nın bu oyuncuyu kiralık olarak kadroya katmak istediği öğrenildi. Bu sezon Beşiktaş U21, U19 ve Beşiktaş A takımı ile Ziraat Türkiye kupasında 21 maça çıkarak 6 gol kaydeden yıldız oyuncunun da Boluspor'a gelmek istediği ifade edildi.