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20 Ocak 2017 Cuma
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    • Hedef Muhammed Enes

    TFF 1. ligde tek hedef şampiyonluk diyen Boluspor'da transferin ardı arkası kesilmiyor. Taraftarın ve camianın tam desteğini alan Boluspor, en son Ramazan Sal'ı savunmaya katarken, şimdi hedef iyi bir kanat oyuncusu.

    20 Ocak 2017 Cuma 12:48
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    Hedef Muhammed Enes

    Haber: Aysun Beykoz

    Başakşehir'li Doka Madureire, Kasımpaşa'lı eski futbolcumuz Ferhat Kiraz gündeme gelirken, şimdi listeye Beşiktaş'ın genç yeteneği Muhammed Enes Durmuş'ta girdi. Futbol otoriterelerince geleceğin Arda'sı olarak lanse edilen Muhammed Enes Durmuş için bizzat Beşiktaş başkanı Fikret Orman ile görüşen başkan Necip Çarıkcı'nın bu oyuncuyu kiralık olarak kadroya katmak istediği öğrenildi.  Bu sezon Beşiktaş U21, U19 ve Beşiktaş A takımı ile Ziraat Türkiye kupasında 21 maça çıkarak 6 gol kaydeden yıldız oyuncunun da Boluspor'a gelmek istediği ifade edildi.   

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1., Ligde, Tek, Hedef

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