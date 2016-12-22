Haber: Erdal TANRIVERDİ
Saha: Karaçayır
Hakemler: Hüseyin Akbıyık, İlker Akbayır, Umut Kılıç
Elvan İnşaat Kızıkspor takımı ilk 11: Sercan Kavas(1), Gökhan Aşkan(2), Suat Özdemir(3), Mustafa Zeyrek(4), İsmail Özdemir(5), Furkan Birdal(6), Eren Kutlu(7), Eyüp Çamurcuoğlu(8), Furkan Adıyaman(9), Furkan Hakkı Karasu(10), Kamil Karadaş(13)
Sandallarspor takımı ilk 11: Erhan Deymenci(1), İhsan Şeremet(21), Süleyman Aldemir(5), Hami Yılmaz(20), Özgür Çınar(17), Hasan Çiçek(10), Furkan Kuzbınar(11), B urak Kurt(6), Mustafa Kaygısız(7), Süleyman Özdemir(9), Batuhan Özçelik(22)
Goller: Dk. 1 Furkan Adıyaman, Dk . 14 Furkan Hakkı Karasu, Dk. 17 Kamil Karadaş, Dk. 24 Kamil Karadaş, Dk. 71 Erkan Gökmen ( Elvan İnşaat Kızıkspor
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