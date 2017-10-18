Haber: Semih Baykal

Yeni sezona bir türlü istediği gibi başlayamayan Boluspor, geri de kalan sekiz hafta da 2 galip, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak, topladığı 8 puanla 13’ncü sırada alıyor. Geçtiğimiz hafta deplasman da Ankaragücü’ne karşı iyi bir futbol oynasa da kırmızı beyazlılar sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Ligin 9’ncu haftasında evinde Pazar günü saat 18:00’da Balıkesirspor Baltok ile karşılaşacak olan Boluspor, sahadan üç puanla ayrılarak yükselişe geçmek istiyor. Galibiyete kilitlenen kırmızı beyazlılar, maçın hazırlıklarını ara vermeden kendi tesislerinde sürdürüyor. Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından gol vuruşu çalışması gerçekleştirildi. Daha sonra taktik antrenmanı ve dar alan çalışması ile devam eden antrenman, stretching ile sona erdi.