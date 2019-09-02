Hedefi 12’den Vurdu

Haber: Aysun Beykoz

30 Ağustos Zafer kupası Bursa'da yapılan Minikler Türkiye şampiyonasında Bolu Gençlik spor kulübü sporcusu Mete Merken Makaralı Yay 11-12 yaş kategorisinde Türkiye 3.sü oldu. Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen ve Bursa'da önceki gün başlayan Zafer Haftası Minikler Açık Hava Türkiye Şampiyonası hafta sonunda tamamlandı. Atıcılar Olimpik Atletizm Stadı'nda gerçekleştirilen müsabakalara, 42 ilden 97 kulüp katıldı. Şampiyonada, erkek ve kız toplam 895 sporcu ile tarihindeki en yüksek katılım sayısına ulaşıldığı bildirildi. Klasik ve makaralı yay kategorilerinde yapılan müsabakalarda, 9-10 yaş ile 11-12 yaş gruplarında sporcular mücadele verdi. Zafer Haftası dolayısıyla organize edilen yarışlar, yarın yapılacak müsabakaların ardından ödül töreniyle sona erdi. Olay Gündem Spor Servisi olarak Türkiye 3.sü olan sporcumuzu kutluyor başarılarının devamını diliyoruz.