Hedefi 12’den Vurdular

Okul Sporları Federasyonu 2018-2019 faaliyet programında yer alan Okul Sporları Atıcılık İl Birinciliği müsabakaları yapılan ödül töreni ile sona erdi.

Hedefi 12’den Vurdular

Haber: Gökhan Aksoy

Atıcılıkta 50.Yıl İzzet Baysal Ortaokulu tüm madalyaları toplayan okul oldu. Müsabakalar sonucu dereceye giren sporcular şu şekilde:

Yıldız Kızlar

1.Rümeysa ÇINAR (50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulu)

2.Zülal Sevilay DEMİR (50.Yıl İzzet Baysal Ortaokulu)

3.Ecrin ÖZTÜRK (50.Yıl İzzet Baysal Ortaokulu)

Yıldız Erkekler

1.Emir ZORLU (50.Yıl İzzet Baysal Ortaokulu)

2.Hüseyin Arda AKIN (50.Yıl İzzet Baysal Ortaokulu)

3.Yiğithan OKTAY (50.Yıl İzzet Baysal Ortaokulu)

Müsabakaların ardından GHSİM’den yapılan açıklamada, “Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ailesi olarak okullarımızı, sporcu öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik eder; başarılarının devamını dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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