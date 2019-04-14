Haber: Esra Öztürk

Sahasında Boluspor ile 0-0 berabere kalınan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulanan İldiz, karşılaşmanın zorlu geçeceğini bilerek sahaya çıktıklarını kaydetti. Cezalı ve sakat oyuncular nedeniyle eksiklerin bulunduğunu aktaran İldiz, kalan maçları en iyi şekilde bitirip hedeflerine ulaşacaklarını ifade ederek, "Tam istediğimizi yapamasak da ilk yarı mücadele maçı şeklinde gitti. Baskı kurmaya çalıştık ama çok ciddi bir baskı kuramadık. İkinci yarı özellikle penaltı pozisyonundan sonra oyunun sonuna kadar inanılmaz derecede oynadık. İstatistikleri getirdi yardımcılarım; bu güne kadar en fazla şut attığımız ve en fazla korner kullandığımız müsabaka. Bazen olmazsa olmuyor. Top bizi sevmedi. Rakibin kalecisini ve savunmasını da kutluyorum. 1-2 tane kontra atağa da çıktılar. Son saniyeye kadar çok istedik, olmadı berabere bitti. Özellikle ikinci yarıdaki mücadelelerinden dolayı arkadaşlarımı kutluyorum, biz bu mücadeleyi verelim hedefi yakalayacağız diye düşünüyorum. Seyircimiz de inanılmaz destekleyip inanmışlıklarını gösterdiler. Bazen istediğiniz olmuyor, bugün 3 puan yerine 1 puan aldık. Kalan 5 maçın ne kadar zorlu olduğunu herkes görmüştür. Her maçımız final, biz hedef takım olduğumuz için bize karşı farklı oynuyorlar. Bu konuda herkese saygı duyuyorum. Özellikle ikinci yarıda her şeyi yaptık ama golü bulamadık. Futbolda oluyor bazen bunlar. Kalan 5 maçımızı en iyi şekilde bitirip hedefi yakalayacağız" diye konuştu.