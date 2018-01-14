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14 Ocak 2018 Pazar
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    • “Hedefim A Milli Takım”

    Boluspor Kulübünün genç oyuncusu Umut Meraş, açıklamalarda bulundu. Meraş yaptığı açıklamada hedefinin A Milli Takım’a yükselmek olduğunu belirtti.

    14 Ocak 2018 Pazar 13:08
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    “Hedefim A Milli Takım”

    Haber: Semih Baykal

    TFF 1. Lig’in devre arasında Antalya’da hazırlıklarını sürdüren Boluspor’da genç futbolcu Umut Meras, açıklamalarda bulundu. Umut Meras, hedefinin A Milli Takım’a yükselmek olduğunu ifade ederek, “Hedefim Boluspor ile Süper Lig’e çıkıp orada oynayıp daha sonra A Milli Takım’a yükselmek” dedi.

    Kamp döneminin yoğun geçtiğini de belirten Umut Meras, “Geldiğimizden beri çift antrenman yaptık. Hocamız buna neşe katıyor. Zorlu bir sürece giriyoruz. TFF 1. Lig’in ikinci yarısı daha zorlu geçiyor. O yüzden iyi çalışmamız lazım. Takımımıza yeni arkadaşlarımız katılmadı ama isimleri geçen arkadaşlar var. Umarım daha iyi olacağız” diye konuştu.

    “Adaptasyon zor oldu”

    Takıma yeni gelen oyuncuların uyum sürecinin uzun sürdüğünü dile getiren Meras, “Yeni hocalar gelince adaptasyon zor oldu ve lige kötü başladık. Hoca değişikliği takıma iyi geldi. Sait hocamız bu ligi bilen bir hoca. Oyuncularla iletişimi çok iyi. O yüzden iyi gidiyoruz” şeklinde konuştu.

    “Bizim hedefimiz ilk ikiden çıkmak”

    Uzun süreçte hedefinin A Milli Takım'a yükselmek olduğunu dile getiren genç futbolcu, “Boluspor ile Süper Lig’e çıkıp orada forma giyerek daha sonra A Milli Takım’da oynamak istiyorum. Bizim hedefimiz ilk ikiden çıkmak. Bu sene inşallah Süper Lig’e çıkabiliriz. Boluspor köklü bir kulüp. Zamanında dört büyüklere kök söktürmüş bir takım. Şu anda Başkan Necip Çarıkçı ile kalkınma planı içerisindeyiz. İnşallah iyi olacak” açıklamasında bulundu.

    “Ben Boluspor’un çocuğuyum”

    Süper Lig’den Yeni Malatyaspor ve Gençlerbirliği’nden teklif aldığını açıklayan Umut Meras, “Başkanımız bana, ‘Bu sene şampiyon olup lige çıkacağız, seni hiçbir yere bırakmıyorum. Teklifleri bu seneden sonra değerlendir' dedi. Ne kadar kısa sürede Süper Lig’e ulaşırsanız o kadar iyi. Ben Boluspor’un çocuğuyum, burada yetiştim. A takımda 4 yıldır oynuyorum ve buradan Ümit Milli Takım'a gittim. O yüzden başkanın durumunu olumlu karşıladım. Takımımla da 1.5 yıllık yeni sözleşme imzaladım. Yarım sezon sonrasında durumlara bakacağız” diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler: Boluspor, Kulübünün, Genç, Oyuncusu, Umut

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