“Hedefimiz 1.Lig”

Haber: Birol Ertunç

Sercan Marangoz, "Yeni sezonda 2. Lig’de mücadele edeceğiz. Tamamı kendi sporcularımızdan oluşan genç bir kadromuz var. Geçen sezon bu kadro ile 1. Lig’de mücadele ettik. Bu sezon, geçen sezonun kadrosundan dört oyuncumuz çeşitli sebeplerden dolayı aramızda olmayacak. Bu yılki hedefimiz Önce play -off ve sonrasında tekrardan 1. Lig’de yer almak. Alt yapıdan yaptığımız takviyelerle, Karaçayır Spor Salonu'nda çalışmalara devam ediyoruz. Kulübümüzün ana hedefi Bolu'nun kendi evlatlarına spor yapma imkanı sunmak ve sonrasında başarılı bir şekilde milli takımlar ve Türk hentboluna katkı sağlamak. Bu konuda yardımcı antrenör arkadaşım Erhan Özdemir ile yoğun bir çalışma temposu içinde hazırlanıyoruz. Kulübümüz Bolu Belediye Spor yönetim kurulu da bize bu konuda tam destek veriyor” dedi.