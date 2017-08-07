Haber: Semih Baykal

Diyadin, yaptığı açıklamada, 3 Temmuz'da başladıkları sezon hazırlıklarını tamamladıklarını ve önümüzdeki hafta başlayacak lige konsantre olduklarını belirtti.

Sezona Boluspor maçıyla deplasmanda başlayacaklarını dile getiren Metin Diyadin, "Rakibimiz ligin en hazır ekiplerinden biri. Geçen sezon mücadele eden mevcut kadrolarını koruyorlar. İyi bir ekip. O nedenle zor bir maç bizi bekliyor. Hedefimiz son ana kadar mücadele ederek, deplasmandan 3 puanla dönmek." dedi.

Diyadin, sezona tam anlamıyla hazır olmadıklarını, kadrolarına birkaç isim daha katmaları gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bazı oyuncularımız kampa geç katıldı. Mevcut oyuncularımızla yeni transferlerimizin uyumunu tam olarak sağlayamadık. Yine bazı mevkilere oyuncu ihtiyacımız var. Bunun için araştırmalarımız devam ediyor. Tam anlamıyla sezona hazır olmadığımız ilk haftalar zorlu geçecektir ancak yine de ligde iyi sonuçlar almak için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz."