Haber: Semih Baykal

Fenerbahçe ile oynanan hazırlık maçında kaydettiği golle ilgili konuşan Burak Asan “Volkan abi Türkiye’nin en iyi kalecilerinden birisi. Ona böyle güzel bir gol atmak bana nasip oldu. Çok mutluyum. Hazırlık maçıydı. Bizde 3 günlük bir izinde gelmiştik. Ondan sonra böyle bir skor olmamız gerçekten çok iyi oldu. Takımda da her şey yolunda” ifadelerini kullandı.

“Süper Lige çıkmak istiyoruz”

Hedeflerinin 6’da 6 yaparak Süper Lige çıkmak olduğunu belirten Burak “Bu hafta Gaziantepspor ile bir maçımız var. 6’da 6 yaparak Süper Lige çıkmak istiyoruz. Öncelikli hedefim Boluspor ile Süper Lige çıkmak. Ondan sonra da olursa Süper Ligde de oynamayı isterim” ifadelerini kullandı.

“İKİSİNİ ÖRNEK ALIYORUM”

Örnek aldığı oyunculara da değinen BurakAsan“Mevkiim itibari ile Atiba ve Mehmet Topal’ı örnek olarak alıyorum. Karakter anlamında da ikisini örnek alıyorum. Hem de çok beğendiğim oyuncular” dedi.