"Hedefimiz Belli”

Haber: Ceylan Beykoz

Lige erken başladıklarını ve iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerinin altını çizen başkan Barut "Kadromuzu oldukça güçlendirdik. Teknik heyetimizin istediği transferleri gerçekleştirdik. Tüm bunları yaparken, hedefimizin olduğunu bilerek Bolu'yu Sultanlar Ligine taşımak amacı ile yola çıktık. Salon sporlarına artan ilgiyi daha da güçlendirmek için kulüp olarak pandemiye rağmen daha çok çalışıyoruz. Takımımıza güveniyoruz" dedi. Başkan Barut ayrıca kendilerine destek verenleri de unutmayarak "Bu hedefler doğrultusunda bizlere desteklerini esirgemeyen başta Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan'a, Bolulu esnaflarımız ve iş adamlarımıza, taraftarımıza Bolumuza teşekkür ediyorum" dedi.

"Böyle Anlamlı Günde Sultanlarımızın Aldığı Bu Galibiyet..."

Göreve geldiği günden bu yana Bolu Belediyespor'u ekonomik anlamda düzlüğe çıkartmayı başaran ardından sporcu sayısını da arttırarak takımın lokomotifi kadın Voleybol takımına geçtiğimiz sezon Play-Of oynatan başkan Sinan Barut lige deplasman galibiyeti ile başlayan sultanları tebrik etti ve bu başarıyı bakın kimlere armağan etti. Filenin sultanlarını Kayseri deplasmanında yalnız bırakmayan başkan Barut 25-14, 25-19 ve 25-16 gibi farklı ve net skorlarla kazanılan maçın ardından yaptığı açıklamada "Takımımızın lige galibiyetle başlaması oldukça iyi oldu. Sezona iyi hazırlanmıştık. Kadromuzuda isabetli ve bütçemize uygun transferlerle güçlendirmiştik. Aldığımız bu galibiyet Bolumuza taraftarımıza, bize destek veren herkese armağan olsun. Bugün ayrıca 'Dünya Kız Çocukları Günü.' Böyle önemli ve anlamlı bir günde Sultanlarımızın aldığı galibiyet tüm 'Kız Çocuklarımıza' armağan olsun" dedi.