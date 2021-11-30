Haber: C. Kutay Aykan

Çapa, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, lig sıralamasında yukarı doğru ivme kazandıklarını belirtti. Her hafta sürpriz sonuçların ortaya çıktığı bir ligde mücadele verdiklerini dile getiren Çapa, "Bu lig çok değişik. Süper Lig'de favoriler çok net şekilde söylenebiliyor ama burada maalesef onu söylemek mümkün değil." dedi.

İlk yarı sonuna kadar toplayabilecekleri 15 puanın hepsine talip olduklarını vurgulayan Çapa, şunları söyledi:

"Hedefimiz devreyi ilk 6 içinde bitirmek. Bunu gerçekleştirebilirsek, bence çok büyük bir başarı olur. Çünkü geldiğimizde oynayan bir 11 vardı ve bunu bozmadan devam ettik. Manisa FK karşılaşmasından itibaren 7 farklı isim oynamaya başladı. Bu da takım içindeki rekabeti arttırıyor. Futbolcularımızın hafta içi idmanlarda göstermiş oldukları performans bizim için önemli. Özellikle takım için mücadele eden oyuncular benim için çok değerli. Bireysel oyuncular tabii ki takımımıza katkı sağladığı sürece güzel ama biz sürekli takım vurgusunu ön planda tutmak zorundayız. Çünkü alacağımız, elde edeceğimiz başarılar takım halinde olacak."

Uşakspor maçı hazırlıkları başladı

Kırmızı-beyazlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 1 Aralık Çarşamba günü Uşakspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde başladı.

Teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde çalışan futbolcular, ısınma koşusu ve pas çalışması yaptı.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Ismael Diomande, Kevin Boli, Alen Melunovic ve Recep Burak Yılmaz katılmadı.