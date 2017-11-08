Haber: Esra Öztürk

TFF 1. Lig’in geride kalan 11 haftasında 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 22 puanla 2’nci sırada bulunan Akın Çorap Giresunspor’da Başkan Vekili Nahit Yamak, lig’deki hedeflerini açıkladı. Yamak; "İki puan ortalaması güzel. Bu şekilde gidersek zaten şampiyon oluruz. Bu ortalamayla devam etmemiz lazım. Play-off oynayarak çıkmak çok zor. Bunu geçmişte yaşadık. Hedefimiz direkt Süper Lig'e yükselmek. Bunun için de ligi ilk iki sırada bitirmek istiyoruz. Herkes sahamızda puan kaybettiğimiz maçları konuşuyor ancak artık bunları konuşmanın bir anlamı yok. İleriye bakmamız lazım” dedi.