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29 Mart 2018 Perşembe
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    • “Hedefimiz Süper Lig”

    Boluspor’un tecrübeli stoperi Alim Öztürk açıklamalarda bulundu. Öztürk, yaptığı konuşmada takım olarak sezona kötü bir başlangıç yaptıklarını belirtti.

    29 Mart 2018 Perşembe 16:16
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    “Hedefimiz Süper Lig”

    Haber: Semih Baykal

    Sezona tahlihsiz şekilde başladıklarını belirten Alim Öztürk “Bu sezon başında aslında çok talihsiz bir giriş yaptık. Kendi adıma konuşmam gerekirse, ilk maç cezalıydım, sonra bir hastalık dönemim oldu. Pek oynayamadım, ayrıca çok sakat oyuncumuz ve cezalı oyuncumuz vardı lig başladığı zamanda. 9 sakat oyuncu, herkesin kasıkta bir yırtık, o da bence idman yaptığımız saha ile alakalı. Çünkü zemin çok iyi değil, çalışmalarımız ise çok sıkı yapılıyordu. Başka bir sebep olamaz, orada bir şanssızlık yaşadık. O aralar bu takım küme düşer mi diyenler dahi olmuştu. Ben etrafımdaki herkese olumlu yanaşmalarını, fazla stres yapmamalarını hep aşılamaya çalıştım. Kadromuz geniş ve tecrübeli arkadaşlarımız mevcut. Bizler o şanssızlık döneminin aşılacağına inanıyorduk ve şimdi o yaşadığımız dönemde kaybettiğimiz şanssız puanlara üzülüyoruz. İnanırsan yarısını başarırsın. Son 12-13 maça bakılıncaBoluspor ligde lider gözüküyor” ifadelerini kullandı.

    “BAŞARABİLECEK BİR KADROYA SAHİBİZ”

    Süper lige çıkabilecek bir kadroya sahip olduklarını belirten Öztürk “Hedefimiz Süper Lig, bizler bunu başarabilecek bir kadroya sahibiz. Taraftarlarımız şunu bilmeliler ki, maç kaybettiğimiz zamanda bizler en az onlar kadar, hatta daha da fazla bunun üzüntüsünü yaşamaktayız. Kimse zannetmesin biz maç kaybettiğimizde umurumuzda değil diye. Öyle bir şey kesinlikle yok. Kazanmak hepimize kazanım getirir, Bolu’ya, şehrimize, yönetimimize, teknik heyete, futbolcuya, herkese kazandırır. Biz maç kazanınca, ligi üst sıralarda tamamlayınca transferler dahi farklı olur. Bu bizim mesleğimiz, en iyi şekilde yapmaya çaba gösteriyoruz” dedi.

    “HERKES ÇİZGİSİNİ ZATEN BİLİYOR”

    Takımda herkesin saygı ve sevgi çerçevesi içinde olduğunu belirten tecrübeli stoper “Takımımız içinde tam bir aile ortamı var. Hiç sıkıntılı bir durumumuz yok. Oynayan, oynamayan herkes sevgi ve saygı içinde. Herkes çizgisini zaten biliyor. Tesislerde durum bu ancak sahaya çıktığımızda öyle yok. Olamaz da. Sahada herkes birbirini uyarır, elinden gelen mücadelenin bir fazlasını vermek için çaba gösterir. Yani sahada abi veya kardeş yok. Orada bizlerin oyun esnasında göremediğimizi diğer gören arkadaşımız ve kardeşimiz söyler. O maç esnasında, o adrenalinin tavan yaptığı anda söylenenler, sadece takım için uyarılardır. Olması gereken de budur zaten. Takımdaki hava ve ruh çok iyi. Her zaman geçmiş maçları dersler çıkarıp unutmalı ve bir sonraki maçlara daha iyi konsantre olmalıyız. Ne rakip, ne de hakemlerle uğraşmamalı sahaya çıkınca sadece görevimizi yapmalıyız. Erzurum maçını iyi oynamadık ancak nizami bir golümüzü de hakem göremedi, yanlış değerlendirdi, berabere kaldık. Olumlu olarak bakarsak da yenilmedik, bir puanla yetindik. Böyle şeyler olabiliyor. 11 maçlık bir periyodumuz var. İnşallah sonunda şampiyonluk ipini göğüsleriz. Taraftarlar kesinlikle şunu iyi bilsinler ayaklarımız kesinlikle yere basılı. Kimse kendisinden fazla havalarda değil. Şans faktörü de yanımızda olursa biz bunu başarırız. Nasıl Erzurum maçında iyi oynayamadığımızı kabul ediyorsak Ümraniye maçında bir o kadar müthiş tek kale oynadık ancak şanssız bir şekilde kaybettik. Futbol böyle tuhaf bir oyun” ifadelerine yer verdi.

    “HEPİMİZE GAZ VERİR”

    Son olarak taraftarlara seslenen Alim Öztürk “İç saha maçlarında bilakis seyircimiz puan ve puanlar kaybettiğimizde bizim arkamızda dursunlar. Biz maç oynarken bizlere kötü tezahüratlar yapmasınlar. Bu taraftar içinde bu kötü tezahüratı yapanlar az bir gruptur, onları konuşmamalıyız zaten. Boluspor Bolu’nun takımı, kötü gidişat da olabilir ama sadece iyi sonuçlarda takımı desteklemek kimseyi taraftar yapmaz. Taraftar he zaman takımının yanında olanlardır. Bir insan 6 sefer düşer ancak 7 sefer kalkmalıdır. Ona el uzatmak lazımdır. Bu hayatın her yerinde böyledir. Biz desteği aldığımızda zaten takımı etkiliyor. Bizler onların bize verdiği enerji hepimize gaz verir. 1-0 geride olduğumuzda veya 1-1 berabere götürdüğümüz karşılaşmalarda biz o zaman onların pozitif desteklerini daha çok beklemekteyiz. Vücut belki yok diyor o anlarda ancak seyirciden gelebilecek bir pozitif tezahürat bizlere bir kıvılcım vererek maçı çevirmemize neden olabiliyor. Taraftarlar bize inansınlar, güvensinler, hep birlikte hepimizin amacı Allah’ın izniyle en azından bir play-off, daha sonrasında ise hayırlısıyla Süper Lig. Kim bilir belki ilk 2’den direkt çıkarız. Hedefimizden asla şaşmadık, bundan kimse şüphe duymasın, tabii ki mücadelemizi sonuna dek sürdüreceğiz ve bizler futbolcular olarak inanmışız, bunu başarmak için de tüm gücümüzle çabalayacağız.

    Anahtar Kelimeler: Boluspor’un, Tecrübeli, Stoperi, Alim, Öztürk

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