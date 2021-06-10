Hedefimiz yeniden Süper Lig'e çıkmak

MKE Ankaragücü Kulübünün yarın yapılacak olağan genel kurulunda başkan adayı olan Faruk Koca, "Ankaragücü'nün en kısa sürede tekrar Süper Lig'e çıkıp Avrupa'ya gidecek ve şampiyonluğa oynayacak bir yerde olması için çok ciddi çaba içerisinde olacağız." dedi.

Faruk Koca, kongreye sunacağı listenin elini taşın altına sokacak isimlerden oluşacağını anlatarak, şunları kaydetti:

"Ankaragücü'nün en kısa sürede tekrar Süper Lig'e çıkıp Avrupa'ya gidecek ve şampiyonluğa oynayacak bir yerde olması için çok ciddi çaba içerisinde olacağız. Listemizdeki arkadaşlarımız çok ciddi ticari insanlar. Yarın arkadaşlarımızla beraber delegelerimizin teveccühüyle seçildiğimizde yoğun bir çabanın bizi beklediğini biliyoruz. Sportif başarı kulübün genel yönetimiyle direkt orantılıdır. Finansal sorunlar tamamen çözülmedi, sportif faaliyetleri yok edecek boyutu çözüldü. 20 ay önce acı bir tabloyla karşı karşıyaydık. 3 yıl içinde kulübün bütün faaliyetleri noktalanacak durumdaydı. 110 yıllık kulübü ayakta tutma mücadelesi verdik. Federasyon başkanımız defalarca söyledi, 'Bunu nasıl başardınız?' diye. Ben şunu net söylüyorum, Ankaragücü'nün artık önü açık. Tek üzüldüğümüz TFF 1. Lig'de mücadele etmek. Ankaragücü'nün geleceğini tehlikeye atacak hiçbir şeye müsaade etmeyiz. Ankaragücü bütün yöneticilerinden büyük bir kulüptür."

MKE Ankaragücü'nü bir daha küme düşme korkusu yaşayan bir takım olmaktan çıkaracaklarını ve maddi sorunlardan kurtarmak için mücadele edeceklerini dile getiren Koca, "Bu kulüp hak ettiği başarıyı bugüne kadar elde edemedi. Yarın kongre salonunda da sözümü tekrarlayacağım, asla ve asla Ankaragücü hak ettiği yere ulaşana kadar sevinmeyeceğim. 'Ankaragücü ligde kaldı' denildiği zaman bile tehlikenin devam ettiğini söyledim. Haklı çıkmaktan da üzgünüm. Ne kadar müdahale etmek istesek de kurtaramadık. Bir daha Ankaragücü camiasının bu travmayı yaşamaması için elimden geleni yapacağım. Ankaragücü tekrar bu duruma gelecekse lige çıkmasın. Bu travmayı camiamıza bir daha yaşatmamak için buradayız. " ifadelerini kullandı.

Seçilmeleri durumunda 11 Haziran itibarıyla yeni teknik direktör ve futbolcular için açıklamalarda bulunacaklarını aktaran Koca, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz her zaman kamuoyunun bildiği isimlerle çalıştık. Burada hocam incinmez inşallah, Fuat Çapa'dan sonra Okan Buruk'u davet ettim. Abdullah Avcı'yla görüşmek için teşebbüste bulundum. Biz Türkiye'de isim yapmış hocaları takıma getirmek için çalıştık. Hangi aday seçilirse seçilsin 1 ay içinde 90 milyon lira para bulmak zorunda. Hala geçmiş dönemden kaynaklanan ve davası 2 milyon 200 bin avro olan dosyamız var. Ceza ödeyeceğiz. Yüzde 22 stopajını da ödeyeceğiz transferi açmak için. Futbolcularımıza 30 milyon lira civarında ödememiz var. 1 ay içinde 90 milyon lira, 1 yıl içinde de 150 milyon lira kulübe katkı sağlayacak bir tabloyla çıkılması gerekir. Bu yükün altından kalkacak bir tabloyla delegenin karşısına çıkacağız" ifadelerini kullandı.