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06 Nisan 2018 Cuma
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    • “Hedefimiz yıldız oyuncular yetiştirmek”

    Boluspor U 14 teknik sorumlusu Bora Şekerci alt yapı takımları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

    06 Nisan 2018 Cuma 12:05
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    “Hedefimiz yıldız oyuncular yetiştirmek”
     Haber: Semih Baykal

    U – 14 takımının önemini vurgulayan Bora Şekerci “Her sene gruplar eğitimciler için değişebilmekte. Bu sene U14’ü almışımdır, seneye bu değişebilir. Seneye U15 olabilir ama tüm gruplardaki öğrencilerimizi biz nasıl tanıyorsak, onlar da bizleri tanır. U14 kulübümüzün anahtarıdır diyebiliriz. Bu seviye Boluspor’un Futbol Okulundan başlayarak gelinen ilk gruptur. 8-9 yaşından itibaren çocuklarımız Futbol Okulumuzdan eğitim grupları adı altında oluşturulmaya başlar. Oradan Ömer hocamın ve Mesut hocamın yetiştirdiği oyuncularımız arasından seçilerek bir tık üst olan U14’e başlarlar” ifadelerini kullandı.

    “BUNLARIN 22 TANESİ BOLULU ÇOCUKLARIMIZ”

    Takımın durumu ve sayısı hakkında bilgi veren Boluspor U 14 teknik sorumlusu Şekerci “Görev verildiğinde aldığım grup zaten kendi yetiştirdiğim oyunculardan kurulu gruptu. 2 yıl önce altyapıda beraber yetiştirdiğimiz, daha sonra U13’te Serdar hocanın yardımcılığını yaptığım takımdı. Bu takımımızın 2 tanesi il dışından çocuğumuz, İzmit Körfez’den. Diğer 22 tanesi Boluspor’un altyapısından yetişen kendi oyuncularımız. Kalecilerle birlikte 24 oyuncumuz var, bunların 22 tanesi Bolulu çocuklarımız” dedi.

    “DAHA BAŞARILI OLURLAR”

    Spora başlamam yaşının çok önemli olduğunu vurgulayan Şekerci “Bir çocuğu 12 yaşında spora başlatmak farklı, 7 yaşında başlatmak ise farklıdır. Antrenman yaşı bir çocuk için çok önemli. Yaşı çok küçükken bilinçli olarak, eğitmenleri nezaretinde antrenman almaya başlayan çocuklar, ilerleyen zaman diliminde sportif başarı elde ederken daha başarılı olurlar. Bir sporcunun gelişimi pozitif açıdan antrenman yaşıyla orantılıdır” ifadelerine yer verdi.

    “HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK DEĞİL”

    Alt yapılardaki asıl hedeflerinin A takıma oyuncu kazandırmak olduğunu ifade eden Bora Şekerci “Hedefimiz gruplarda şampiyonluk değil, üste bir futbolcu bile kazandırmak ve bu bizce çok önemlidir. 20-30 kişi içinden A takımımıza bir oyuncu bile verebiliyorsak bu büyük başarıdır. Alt gruplarda kazanılan kupaların anlamı sadece tecrübe için hoş enstantanelerdir. Önemli olan altyapılardan başlayarak, basamak basamak yükselip A takımıza buradan yıldız oyuncular yetiştirebilmektir. Şu anda altyapıdan A takımıza profesyonel olarak gelen 5 oyuncumuz bulunmakta. Bunların sayısının her sene daha da artacağına olan inancımız sonsuzdur. Boluspor A Takımı’na altyapıdan sağlam” ifadelerini kullandı.

    “EŞİT OLARAK BİR ARADA YÜRÜTECEKLER”

    Son olarak spor ve eğitim önemine de vurgu yapan Şekerci açıklamalarını “Sporu ve eğitimi bu çocuklarımız bir arada yürütecekler. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur ilkesinden hareketle, çocuklarımıza bunu aşılıyoruz, bunun için asla futbolu öne alacağım felsefesi, yok. Hem eğitimleri, hem de sporlarını, ikisini de eşit olarak bir arada yürütecekler. İlerde bu sene sınava girip fen liseleri seviyesinde, hem akademik hem de sporsal olarak başarılı olacak çocuklarımız var. İsteyen önce spor liselerine, isteyen Anadolu lisesi olur, Fen lisesi olur tercihinden sonra Spor Akademisi’ne yönlenebilir. Bizim üst gruptaki oyuncularımızın çoğu zaten Spor Akademisi’ne gider. U19 grubumuzda Spor Akademisi’nde okuyan çocuklarımız da var. Devlet ek puan vererek, kendileri küçük yaşta sporun içinde oldukları için, oraya gittiklerinde orada yaptıkları parkur imtihanları bu çocuklarımıza zaten çok kolay geliyor. Bunlara küçük yaşlardan beri hazırlanıp geldikleri için, rahat rahat o sınavları kazanabiliyorlar” ifadeleriyle sonlandırdı.

     

     

    Anahtar Kelimeler: Boluspor, U, 14, Teknik, Sorumlusu

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