Haber: N. Halid Altundal

Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri de son 8 günde 3 maça çıktıklarını anımsattı.

Ankara Keçiörengücü maçında da kırmızı kart görmeleri nedeniyle karşılaşmayı 10 kişi tamamladıklarını belirten Sözeri, şu ifadeleri kullandı:

"Adana Demirspor maçında da kırmızı kart gördük ve 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldık. 3 gün arayla yaklaşık 75 dakika 10 kişi oynamak kolay değil. Özellikle kaliteli ekiplere karşı. Oyuncularım aslında iyi reaksiyon verdiler. Zaman zaman pozisyonlara girdik. 1-0 geriye düştüğümüzde bile pozisyon yakaladık ama maalesef değerlendiremedik. Maçın tamamında iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Oyuncularıma teşekkür ediyorum, gerçekten bir duruş gösterdiler."

Erkan Sözeri, puan alamasalar da sahada karakterli bir oyun sergilediklerini anlatarak, "Artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Adana Demirspor ve Samet hocayı tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun, başlangıcı iyi oldu. Onların da yolu açık olsun. Önümüzdeki maçlarda alacağımız puanlar bizi nereye götürecek ona bakacağız. Hedefimizden sapmayacağız, sonuna kadar mücadelenin içinde olacağız. Bu maçları telafi etmeye çalışacağız. Ligi iyi bir yerde bitirmek en büyük hedefimiz. En iyi yer neresi olur ona bakacağız ama güzel hedeflerimiz var." değerlendirmesinde bulundu.