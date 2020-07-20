Haber: Volkan Yılmaz

Pandemi döneminden herkes gibi etkilendiklerini ifade eden Gül, "Bugün itibariyle bu sezonu ligde kalarak tamamladık. Bizim tek hedefimiz buydu. İlk geldiğimiz günden bugüne kadar, tüm söylemlerimizde yaptığımız her işte en ince detayına kadar tek hedef Boluspor´un ligde kalmasıydı. Sezon sonunda bunu başarabildiğimiz için mutluyuz. Bizim için zorlu bir süreç oldu. Pandemi dönemi herkes için zorlu geçti, bize özel bir durum değildi ama nihayetinde bu zorluğu yaşamış olduk. Bugün itibariyle ligde kaldığımız ve hedefimize ulaştığımız için mutluyuz. Maçın geneline bakacak olursak dirençli bir Eskişehirspor vardı. Bugüne kadar ki bütün maçlarda Eskişehirspor kendine yakışan direnci göstermiştir. Böyle bir takımla oynayacağımızı bildiğimiz için maçın ciddiyetini diğer oynadığımız maçlardan hiç ayırmadık. Sonuç itibariyle de 3-0´lık net bir galibiyet aldık" diye konuştu.