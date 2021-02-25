Hedeflediğimiz noktaya ulaşacağız

Haber: Aysun Beykoz

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Altay sahasında karşılaştığı Altınordu'ya 3-1 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi çok üzücü bir şekilde kaybettiklerini söyleyen Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Geçen hafta Adana’da kazandığımız büyük galibiyetten sonra bu maçı kazanmak çok önemliydi. Gelecek adına bize bir ivme kazandırabilirdi. Oyunun ilk yarısı gerçekten genç ve dinamik bir takıma karşı verdiğimiz tepki çok çok iyiydi. Öne de geçtik. İlk yarıyı önde tamamladık. Rakibe pozisyon da vermedik, sadece 2 cılız şutları vardı. Böyle bir maçta ikinci yarının başında basit bir hatadan yediğimiz gol rakibi oyunun içine soktu. Genç, dinamik, hızlı oynayan ve hatayı affetmeyen bir Altınordu takımı var" dedi.

Yedikleri 3 golün de bireysel hatalardan kaynaklı olduğunu ifade eden Özköylü, "Onun dışında Altınordu’nun pozisyonu yok ama maçı biz 3-1 kaybettik. Bu kadar iyi mücadele ettiğimiz bir maçta böyle bir mağlubiyet almak çok üzücü. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra da yüklendik ama istediğimiz golleri atamadık. 20 dakika 10 kişi oynadılar, 1 gol atabilsek farklı şeyler olabilecekti ama olmadı. Önümüzde 11 maç daha var. Biz güçlü bir şekilde Süper Lig hayalimizi sonuna dek devam ettireceğiz. Bu takım bu sezon hedeflediği noktaya ulaşacak" şeklinde konuştu.