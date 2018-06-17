Haber: Gönül Olutürk

Giresunspor tesislerinde gerçekleştirilen bayramlaşma törenin de konuşan Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ; “Bunun temel taşlarını oluşturan sizlersiniz ve bunun kalıcı olmasını sağlayan da yine sizler olacaksınız. O yüzden bu takıma ve bu camiaya daha fazla sahip çıkmak zorundayız. Önümüzde yine çok uzun ve engelli bir yıl olacak, bunu hep birlikte aşacağız. Giresunspor bir üst lige çok yakın, bu belki bizim dönemimizde belki de başka bir dönemde olacak ama sizler hep burada olacaksınız ve bunu göreceksiniz. Hepinize teşekkür ediyor, mutlu ve huzurlu bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı.