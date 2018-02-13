Haber: Semih Baykal

Spor Toto 1.Ligin 21. Haftasında Boluspor evinde Grandmedical Manisaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Boluspor Yusuf Emre Gültekin, Melih Okutan ve Poepon’un golleriyle 3-0 kazandı. Maçta Boluspor’u yaklaşık bin kişi desteklerken, konuk takımı tek bir taraf destekledi. Misafir takım tribününde yerini alan Manisasporlu taraftar maç boyunca takımını desteklemeyi bırakmadı. Genç taraftar bu hareketi ile herkese vefakarlığı göstererek takdir topladı.