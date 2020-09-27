Helal Olsun Sana Hoca!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Lige oldukça geç hazırlanan ve istediği kadar hazırlık maçı yapamadan iki lig maçına çıkan Boluspor'da teknik direktör Ahmet Taşyürek hemen eleştiriler almaya başlasa da bugüne kadar kırmızı beyazlı kulüpte yapılmayan bir olayı yaptı. Taşyürek tüm kulüp çalışanlarını alarak yönetici ve futbolcunun olmadığı bir ortamda Boluspor'un emekçileri ile bir araya geldi. Akşam yemeğinde Boluspor'un çaycısından, kulüp müdürüne, masöründen şoförüne kadar birlik ve beraberlik içerisinde güzel bir akşam geçirmelerini sağlayan Taşyürek, anlamlı davranışı ile alkışı aldı. Fatih hanında verilen yemek sonrası kulüp çalışanları Ahmet hocaya teşekkür ettiler.

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020, 16:09