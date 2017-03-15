Haber: Ceylan Beykoz

Yarenler İstanbul’dan Denizli taraftar grubu Yeşil Cephe’ye teşekkür. Denizli deplasmanında kırmızı beyazlı taraftarları bir dakika bile yalnız bırakmayan Yeşil Cephe taraftar grubu şehri gezdikleri anda onlarla birlikte yer aldılar.

Maça beraber giden her iki grup maç yemeği ve akşam yemeğinde bir arada yer aldılar. Bolusporlu taraftarlara yemek ikramında bulunulurken, kırmızı beyazlı taraftarlara hava alanına kadar eşlik edildi.

Yeşil Cephe taraftar gurubunun bu yaklaşımından dolayı çok memnun olduklarını ifade eden Yarenler İstanbul, “Yeşil Cephe taraftar gurubun yaklaşımı bizi çok memnun etti. Bizleri son ana kadar yalnız bırakmadılar. İnşallah Bolu’ya geldiğinde bizlerde onların davrandığı gibi davranırız. Futbolun taraftarlığın en güzel tarafını yaşadık. Bir kez daha teşekkür ederiz.”