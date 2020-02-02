Helal Sana Orlando

Haber: Erdal Tanrıverdi

Adana Demirspor maçında ligin etkili santraforlarından Mehmet Akyüz'e geçit vermeyerek Boluspor'un deplasmanda kazandığı 1 puana büyük katkı sağlayan Orlando Mosquera Erzurumspor maçının k yarısında da adeta kalesinde devleşti. Dadaşların forvetlerine penaltı dışında gol şansı vermeyen yen transfer Orlando, bu sezon kaleci sıkıntısı yaşayan ve Boluspor'da forma giyen 2. yabancı kaleci olarak ta tarihe geçmişti. Bu transfer gerçekleştirerek Boluspor'a önemli bir oyuncu kazandıranları kutluyoruz.