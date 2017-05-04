HABER: Esra Öztürk





Bolu Atatürk

Hakemler: Bahattin Şimşek, Bahtiyar Birinci, Özgür Ertem

Boluspor: Melih, Alim, Özgür (66.dk.Abdülkadir), Poepon, Akabueze, Ramazan, Guido (67.dk.Jansen), Furkan, Andre Santos, Kadir (86.dk.Musa), Cengiz Umut

A.Demirspor: Fevzi, Göksu (70.dk.Tufan), Servan (78.dk.Leroy George), Mehmet, Mustafa, Pote, Grbic (80.dk.Sercan), Oğuzhan, Berkay, Tiago, Alican

Goller: 64.dk.Pote (A.Demirspor), 79.dk.Santos, 87.dk.Bentley (Boluspor)

Karşılaşmaya Bolusporlu taraftarların yoğun ilgisi var. Maçın 2.yarısı öncesi yoğun yağmur zemini kayganlaştırırken, Tımarhane Grubu Açık Tribün’de soyunarak ilginç bir görüntü oluşturdu.

Maçtan Dakikalar

17.dk: Kadir’in pasında top Bentley’in önünde kaldı, vuruşunda kaleciye çarpan top kornere gitti.

20.dk: Bentley’in harika ortasında Santos gelişine vurdu, top az farkla üstten auta gitti.

27.dk: Santos’un yerden vuruşunda top direkten döndü.

29.dk: Bentley Cengiz Umut’un önüne yuvarlardı. Cengiz Umut’un vuruşunda top farklı şekilde üstten auta çıktı.

40.dk: Bentley cezasahası dışından sert vurdu, kaleci Fevzi topu kornere çeldi.

44.dk: Bentley bir kez daha cezasahası dışından vurdu, kaleci Fevzi güçlükle golü önledi.

45.dk: Grbic vurdu top az farkla auta gitti. Maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

54.dk: Kadir korneri kullandı, gerilerden gelen Ramazan kafayı vurdu, az farkla üstten aut.

61.dk: Bentley rakibinden sıyrıldıktan sonra Poepon’a “al da at” dercesine pas verdi. Poepon kötü bir kafa vuruşu ile topu auta gönderdi.

64.dk.(GOL). Kullanılan köşe atışında Pote topu kafayla arka direkte boş ağlara gönderdi: 0-1

67.dk: Kale çizgisinden çevrilen topu Bentley ağlara gönderdi, hakem tartışmalı bir şekilde ofsayt dedi.

79.dk.(GOOLL): Jansen içeri çevirdi, kontrol eden Santos sert bir vuruşla eşitlik golünü attı: 1-1.

82.dk: Tiago ortaladı, Pote kafayı vurdu, top az farkla auta gitti.

87.dk.(GOOLL): Soldan ortalanan topa iyi yükselen Bentley Boluspor’u öne geçirdi: 2-1. Karşılaşmayı kırmızı-beyazlılar 2-1 kazanarak bitime 3 hafta kala Play-Off yolunda büyük avantaj yakaladı.