Haber: Barış GÜZELTÜRK

Kırmızı-beyazlılar zirve mücadelesi verdiği ligde en çok gol atan 2.takım konumunda. Boluspor ligde 47 gol bulurken, Eskişehirspor bu alanda 50 ile ilk sırada yer aldı. Boluspor yediği 48 golle, Bandırmaspor ile birlikte ligde aynı zamanda en çok gol yiyen 2.takım olma özelliğine sahip. Ligin en çok gol yiyen takımı 55 gol ile son sırada yer alan Mersin İdmanyurdu. Boluspor 95 golle aynı zamanda maçlarında en çok gol olan takım olarak ta dikkat çekiyor. (-1) averajı bulunan temsilcimiz ilk 12 sırada yer alan takımlar arasında averajı eksi olan tek takım olarak göze çarpıyor. Boluspor maçlarındaki gol ortalaması ise 1,65. Diğer yandan Boluspor ilk 12 sıradaki takımlar içinde en az berabere kalan ve en çok yenilen takım.