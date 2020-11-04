Hem Başkan, Hem Taraftar…

Sigorta Shop Kadınlar 1. Liginde şampiyonluk yolunda önemli mücadeleler kazanan Bolu Belediyespor'da başkan Sinan Barut 2-0'dan çevirip 3-2 kazandıkları maçta şekilden şekle girdi.

Hem Başkan, Hem Taraftar…

Haber: Ceylan Beykoz

İlk 3 maçını kazanarak ligin dikkat çekimi takımı olan Bolu Belediyespor sahasında konuk ettiği Çukurova Belediyespor'a ilk iki seti verince durum 2-0'a geldi. 3.setten sonra kendine gelen yeşil beyazlılar maçı Tie-Break setinde 3-2 kazanırken, son 3 sette başkan Sinan Barut adeta kendinden geçti. Bazen tribünde taraftar gibi tezahürat yapan bazen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yanında sakin kalmayı da başaran Barut, mücadele sonunda takımı ile birlikte galibiyetin sevincini yaşadı. 

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