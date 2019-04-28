HEM CİMNASTİK, HEM SPOR, HEM DE BOLU

Haber: C.Kutay Aykan

Haftanın belirli günleri Bolu'da bulunarak Karaçayır'da bulunan Murat Canbaş Spor Salonunda sporcular ve antrenörlerle bir araya gelen Çelen, bu sporun ilimizde daha fazla ileriye taşınması için çalışmaları yerinde inceliyor. Ankara İstanbul İzmir Mersin gibi iller arasında mekik dokuyan ve Cimnastik faaliyetinin olduğu her ile giderek sporcular ve antrenörlerle bir araya gelen Çelen Bolu'da bulunduğu zamanlarda sporun her dalındaki insanlarla bir araya gelerek "Bolu için neler yapabiliriz?" sorusuna çözüm arıyor.

"Amacı Bolu spor kenti olsun"

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı dönemde önemli yatırımları ilimize kazandıran başkan Çelen, ilimizde devam eden yatırımlar için federasyon başkanları ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile görüşmelerde yapıyor. Bolu'nun spor kenti olması için çalıştıklarını belirten Cimnastik federasyonu başkanı Suat Çelen, ilimize dev spor organizasyonları kazandırmak için Ankara ve İstanbul'da ki tüm gücünü kullanmak istediğini, ülke sporu içinde çalışacaklarını belirtti.