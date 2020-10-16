"Hem krallık, hem şampiyonluk"



Haber: Erdal Tanrıverdi

Ligin ilk 4 haftasında 2'şer galibiyet ve beraberlikle 8 puan toplayan mavi-lacivertliler, puan cetvelinde averajla 4. sırada bulunuyor. Akdeniz ekibinin ilk 4 haftada attığı 7 golün 4'ünde imzası bulunan Mehmet Akyüz, takımına katkıda bulunmaya devam ediyor. Geçen sezon Adana Demirspor'da 20 maçta 11 gollük performans sergileyen 34 yaşındaki forvet, bu sezon gol kralı olarak takımıyla şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Mehmet Akyüz, takımda her şeyin yolunda gittiğini ve iyi bir arkadaşlık ortamları bulunduğunu söyledi. Çok iyi çalıştıklarını anlatan Mehmet, "İlk önce hedefimiz Altay maçı. İnşallah oradan 3 puanla dönüp çarşamba günü oynayacağımız Ümraniyespor maçına odaklanacağız ama ilk hedefimiz Altay'ı yenerek Adana'ya dönmek." diye konuştu.