HABER:Gökhan Aksoy

Boluspor’un yeni transferlerinden Ümit Kurt defanstaki liderlik özelliği ile takıma büyük katkı sağladı. Defansa yeni bir kurgu gelirken, kırmızı beyazlılar 6.hafta sonunda kalesinde sadece 3 gol gördü. Ligin ilk 6 karşılaşmasında Diarra ile iyi bir ikili oluşturan Ümit Kurt, bu sezon kendinden çok söz ettireceğe benziyor. Güçlü fiziği ve uzun boyu ile Adanaspor forvet oyuncuları ile başa baş mücadele eden tecrübeli oyuncu alınan galibiyet sonrası alkışı alanlardandı.Öte yandan Ümit Kurt, kırmızı beyazlıların attığı ilk golde Adanasporlu defans oyuncularıyla girdiği mücadelenin ardından topu arka direkte Özgürcan ile buluşturdu. Özgürcan’da güzel bir vuruşla topu ağlarla buluşturmayı başardı.