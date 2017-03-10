Haber: Esra Öztürk

PFDK’nın aldığı karar şöyle: “Boluspor Kulübü'nün, 04.03.2017 tarihinde oynanan Boluspor - Eskişehirspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton C BLOKA giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, Aynı müsabakada Boluspor Kulübü'nün, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı takdiren 26 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,”