Haber: Aysun Beykoz
İşte tüm maçların aynı gün anda oynanacağı haftanın naklen yayın programı
14 Mayıs Pazar
17.00: E.Y.Malatyaspor-Boluspor (TRT Kürdi-TRT Avaz)
17.00: Ümraniyespor-Altınordu A.Ş.(TRT Spor)
17.00: Göztepe A.Ş.-Samsunspor (TRT Spor)
17.00: Adana Demirspor-Sivasspor (TRT Türk)
17.00: Manisaspor-Şanlıurfaspor (TRT Spor)
17.00: Elazığspor-Balıkesirspor (TRT Spor)
17.00: Eskişehirspor-Gaziantep B.Ş.B. (TRT Spor)
17.00: Giresunspor-Denizlispor (TRT Spor)
17.00: Bandırmaspor-M.İdmanyurdu (TRT Spor)
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