Haber: Semih Baykal

Boluspor, Fuat Çapa’nın yerine Sait Karafırtınalar’ın göreve gelmesiyle birlikte büyük bir çıkış yakaladı. Kırmızı Beyazlılar Karafırtınalar ile çıktığı son üç maçtan galip ayrılarak 9 puan topladı. Bu maçlarda Karafırtınalar’ın, yanı sıra kaleci Gökhan Değirmenci’nin de gösterdiği performans ayakta alkışlanıyor. Tecrübeli eldiven son üç maçta kalesini gole kapattı. Değirmenci ligin 13’ncü haftasında deplasmanda Elazığspor ile oynanan maçta adeta kalesinde devleşirken, Andre Santos’un attığı golde ise Sefa Yılmaz’a adeta golün gelmesi içinde katkı sağladı.