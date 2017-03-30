Haber: Esra Öztürk
Turnuvada şu ana kadar oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve günün programı şöyle:
İBBDH -5 -Sağlık Müdürlüğü-2
Fizik Tedavi Has 5- ADSM-1
Gerede Devlet Has 1-Ruh Sağlığı Has 1
112 Acil 3-Özel Çağsu Hastanesı 2
AİBÜ 1 – Fizik Tedavi 1
ADSM 1 – İBBDH 13
Ruh Sağlığı 1 – Özel Çağsu 5
Gerede Devlet 5 – Köroğlu Ünitesi 0
Günün maçları
17.15: İBBDH-Fizik Tedavi
17.15: Ruh Sağlığı-Özel Çağsu
18.15: Sağlık Md.-ADSM
18.15: Gerede Devlet-Köroğlu Ünt.
Masa Tenisi ve Voleybol maçları oynanacak
Hemşirelik Haftası dolayısıyla 25-26-27 Nisan tarihlerinde masa tenisi, 3-18 Mayıs tarihlerinde ise erkekler ve bayanlarda voleybol maçları oynanacak. Voleybol Bayanlar ve Erkeklerde gruplar şu şekilde oluştu:
Voleybol Bayanlar
A Grubu: Sağlık Md., Ruh Sağlığı, Fatma Hatun Hastanesi, İBBDH
B Grubu: 112 Acil, Özel Çağsu, Gerede Devlet Hastanesi
Voleybol Erkekler
A Grubu: Gerede Devlet Hastanesi, Gerede 112, İBBDH, 112 Acil
B Grubu: Ruh Sağlığı, AİBÜ, ADSM, Özel Çağsu, Sağlık Md.
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