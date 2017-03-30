Haber: Esra Öztürk

Turnuvada şu ana kadar oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve günün programı şöyle:

İBBDH -5 -Sağlık Müdürlüğü-2

Fizik Tedavi Has 5- ADSM-1

Gerede Devlet Has 1-Ruh Sağlığı Has 1

112 Acil 3-Özel Çağsu Hastanesı 2

AİBÜ 1 – Fizik Tedavi 1

ADSM 1 – İBBDH 13

Ruh Sağlığı 1 – Özel Çağsu 5

Gerede Devlet 5 – Köroğlu Ünitesi 0

Günün maçları

17.15: İBBDH-Fizik Tedavi

17.15: Ruh Sağlığı-Özel Çağsu

18.15: Sağlık Md.-ADSM

18.15: Gerede Devlet-Köroğlu Ünt.

Masa Tenisi ve Voleybol maçları oynanacak

Hemşirelik Haftası dolayısıyla 25-26-27 Nisan tarihlerinde masa tenisi, 3-18 Mayıs tarihlerinde ise erkekler ve bayanlarda voleybol maçları oynanacak. Voleybol Bayanlar ve Erkeklerde gruplar şu şekilde oluştu:

Voleybol Bayanlar

A Grubu: Sağlık Md., Ruh Sağlığı, Fatma Hatun Hastanesi, İBBDH

B Grubu: 112 Acil, Özel Çağsu, Gerede Devlet Hastanesi

Voleybol Erkekler

A Grubu: Gerede Devlet Hastanesi, Gerede 112, İBBDH, 112 Acil

B Grubu: Ruh Sağlığı, AİBÜ, ADSM, Özel Çağsu, Sağlık Md.