Haber: Esra Öztürk

Hemşirelik Turnuvası’nda mücadeleler Karaçayır’da oynanan 4 maçla haftasonunda devam etti. A Grubu’nda Sağlık Müdürlüğü ADSM’yi 4-0, İBBDH ise AİBÜ’yü 3-0’la geçti. B Grubu’nda ise 112 Acil Köroğlu Devlet’i 8-1’le rahat geçti. Gruptaki diğer maçta ise Özel Çağsu, Gerede Devlet’i 4-2 mağlup etti. Bu sonuçlarla İBBDH ve Gerede Devlet takımları gruplarında liderliğini sürdürdü. Turnuvada bugünün maç programı şöyle:

3 Nisan Pazartesi (Bugün)

17.15: AİBÜ-İBBDH

17.15: Köroğlu Devlet-Ruh Sağlığı

18.15: Fizik Tedavi-Sağlık Müdürlüğü

18.15: 112 Acil-Gerede Devlet