Haber: Esra Öztürk

Hemşirelik Turnuvası’nda mücadeleler Karaçayır’da oynanan 4 maçla önceki akşam devam etti. A Grubu’nda AİBÜ, Sağlık Müdürlüğü’nü 4-2, İBBDH ise Fizik Tedavi’yi 3-1’le geçti. B Grubu’nda ise Ruh Sağlığı, Köroğlu Devlet’i 3-1’le rahat geçti. Gruptaki diğer maçta ise 112, Gerede Devlet’i hükmen 3-0 mağlup etti. Bu sonuçlarla İBBDH ve Gerede Devlet takımları gruplarında liderliğini sürdürdü. Kanser hastalığına farkındalık için 8 takım Karaçayır’da balonlar uçurdu. Turnuvada bugünün maç programı şöyle:

5 Nisan Çarşamba (Bugün)

17.15: Özel Çağsu-Köroğlu Devlet

17.15: Sağlık Müdürlüğü-AİBÜ

18.15: ADSM-Fizik Tedavi

18.15: Ruh Sağlığı-112 Acil