Haber: Aysun Beykoz

17 Temmuz Spor Salonu’nda oynanan mücadelelerde Bayanlarda Ruh Sağlığı, İzzet Baysal Devlet Hastanesi’ni 2-1 mağlup etti. Erkeklerde ise Ruh Sağlığı takımı A.D.A.M.takımını 2-0 ile geçti. Turnuvada dün Bayanlarda Gerede Sağlık-112 Acil, Sağlık Müdürlüğü-Ruh Sağlığı maçları oynandı. Ayrıca dün 10 Mayıs Dünya Hareket günü sebebiyle voleybolcular ile birlikte müzik eşliğinde 10 dakika ısınma hareketleri yaptı.

Erkekler 12 Mayıs’ta oynuyor

Sağlıkçılar Turnuvası’nda Erkekler 12 Mayıs’ta parkeye çıkacak. Gerede Sağlık-Sağlık Müdürlüğü, ADSM-Özel Çağsu maçları ile heyecan sürecek.