Haber: Aysun Beykoz

Bolu’da açılan hentbol aday hakemlik kursuna 54 kişi ile rekor katılım olduğu bildirildi.

Kursa Merkez Hakem Kurulu Başkanı Barbaros Yılmaz ve Atamalardan Sorumlu Üye Çetin Özen için de katıldı. Bolu Karaçayır Spor Salonu’nda hentbol aday hakem kursu açıldı. 23’ü kadın, 31’i erkek olmak üzere 54 kursiyerin katıldığı kurs, en çok katılım gösterilen kurslar arasında girdi. Türkiye Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Barbaros Yılmaz, Türkiye’de hentbola ilginin çok fazla olduğunu söyledi.