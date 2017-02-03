Temsilcilerimizden Sebenspor Erkek takımı Karabağlar takımını konuk edecek. Bu maç bugün saat 14.30'da Karaçayır Spor Salonu'nda oynanacak. Ekibimiz yarın saat 13.00'te bu kez Aydın PTT'yi konuk edecek. Bolu Belediyespor Bayan Takımı ise yarın 1970 Vefa'yı konuk edecek. Mücadele saat 15.00'te Karaçayır Spor Salonu'nda oynanacak.
Temsilcilerimizin yer aldığı liglerde haftanın programı şöyle:
Bayanlar 2. Lig A Grubu
5 Şubat Pazar
13.00: Altay-Urla Belediyesi
13.00: Yalova Gençlik-Sarayköy
15.00: Kastamonu Gençlik-Gazi Gençlik
15.00: Bolu Belediyespor-1970 Vefa
Erkekler 2.Lig A Grubu
4 Şubat Cumartesi
14.30: Sebenspor-Aydın PTT
5 Şubat Pazar
13.00. Sebenspor-Karabağlar
13.00: Karabük Gençlik-Aydın PTT
13.00: Bahçelievler Belediyesi-Yalova Belediyesi
16.00: İstanbul Üniversitesi-Altay
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