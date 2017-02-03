Haber: Erdal Tanrıverdi

Temsilcilerimizden Sebenspor Erkek takımı Karabağlar takımını konuk edecek. Bu maç bugün saat 14.30'da Karaçayır Spor Salonu'nda oynanacak. Ekibimiz yarın saat 13.00'te bu kez Aydın PTT'yi konuk edecek. Bolu Belediyespor Bayan Takımı ise yarın 1970 Vefa'yı konuk edecek. Mücadele saat 15.00'te Karaçayır Spor Salonu'nda oynanacak.

Temsilcilerimizin yer aldığı liglerde haftanın programı şöyle:

Bayanlar 2. Lig A Grubu

5 Şubat Pazar

13.00: Altay-Urla Belediyesi

13.00: Yalova Gençlik-Sarayköy

15.00: Kastamonu Gençlik-Gazi Gençlik

15.00: Bolu Belediyespor-1970 Vefa

Erkekler 2.Lig A Grubu

4 Şubat Cumartesi

14.30: Sebenspor-Aydın PTT

5 Şubat Pazar

13.00. Sebenspor-Karabağlar

13.00: Karabük Gençlik-Aydın PTT

13.00: Bahçelievler Belediyesi-Yalova Belediyesi

16.00: İstanbul Üniversitesi-Altay