Haber: Semih Baykal

Lige evinde Ankara Metrolspor’u 26-25 yenerek başlayan temsilcimiz Bolu Belediyespor bu hafta Sinop deplasmanına çıktı. Sinop 85.Yıl Kemalettin Sami Paşa Spor Salonunda oynan karşılaşmaya Bolu Belediyespor’un kızları etkili başladı. Kızlar, maçın ilk yarısını rakibi karşısında 18-8 önde kapattı. İkinci yarıya da fırtına gibi başlayan ekibimiz maçı 30-17 kazanarak 2’de 2 yaptı ve zirve takibini sürdürdü. Maçta Bolu Belediyespor da Aylin ve Kübra Kandemir 7, Buse ise 6 gol atarak maçın en skorer isimleri oldu. Başarılı temsilcimiz 3.haftada Karaçayır Spor Salonu’nda Amasya Atatürk Lisesi Gençlik Spor takımını konuk edecek.

Salon: Sinop 85.Yıl Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu

Sinop Kaleşir: Büşra Nur, Beyza,Pınar Bal, Selin, Beyzanur, Hilal, Gaye, Pınar Öztürk, Mihriban, Ece, Nur, Bahar, Sudenaz, Belinay, Eda

Antrenörler: İrfan Gökhan Dinçer, Aydın Vural

Bolu Belediyespor: Berivan, Feyzanur, Busenur, Aylin, Pelin, Kübra Kandemir, Dilara,Kübra Aydoğmuş, Duygu, Ceyda, Sima Nur, Sema, Yasemin, Elanur, Dilara

Antrenörler: Sercan Marangoz, Erhan Özdemir

İlk Yarı: 8-18, Maç Skoru: 17-30