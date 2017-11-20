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20 Kasım 2017 Pazartesi
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    • Hentbol takımı 2’de 2 yaptı

    Bayanlar Hentbol 2.Ligi’nde ilimizi temsil eden Bolu Belediyespor 2.hafta maçında deplasmanda Sinop Kaleşehir ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Bolu Belediyespor farklı bir skorla 17-30 kazanarak 2’de 2 yaptı.

    20 Kasım 2017 Pazartesi 11:53
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    Hentbol takımı 2’de 2 yaptı
    Haber: Semih Baykal
    Lige evinde Ankara Metrolspor’u 26-25 yenerek başlayan temsilcimiz Bolu Belediyespor bu hafta Sinop deplasmanına çıktı. Sinop 85.Yıl Kemalettin Sami Paşa Spor Salonunda oynan karşılaşmaya Bolu Belediyespor’un kızları etkili başladı. Kızlar, maçın ilk yarısını rakibi karşısında 18-8 önde kapattı. İkinci yarıya da fırtına gibi başlayan ekibimiz maçı 30-17 kazanarak 2’de 2 yaptı ve zirve takibini sürdürdü. Maçta Bolu Belediyespor da Aylin ve Kübra Kandemir 7, Buse ise 6 gol atarak maçın en skorer isimleri oldu. Başarılı temsilcimiz 3.haftada Karaçayır Spor Salonu’nda  Amasya Atatürk Lisesi Gençlik Spor takımını konuk edecek.
    Salon: Sinop 85.Yıl Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu
    Sinop Kaleşir: Büşra Nur, Beyza,Pınar Bal, Selin, Beyzanur, Hilal, Gaye, Pınar Öztürk, Mihriban, Ece, Nur, Bahar, Sudenaz, Belinay, Eda
    Antrenörler: İrfan Gökhan Dinçer, Aydın Vural
    Bolu Belediyespor: Berivan, Feyzanur, Busenur, Aylin, Pelin, Kübra Kandemir, Dilara,Kübra Aydoğmuş, Duygu, Ceyda, Sima Nur, Sema, Yasemin, Elanur, Dilara
    Antrenörler: Sercan Marangoz, Erhan Özdemir
    İlk Yarı: 8-18, Maç Skoru: 17-30

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