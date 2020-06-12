Hentbol takımı şampiyon oldu

Haber: N. Halid Altundal

Hentbol Federasyonu koronavirüs salgını dolayısıyla play-off’ların oynanmayacağını açıkladı. Federasyondan yapılan açıklama neticesinde 2019-2020 sezonunda Hentbol Kadınlar 2. Liginde A Grubunu lider olarak tamamlayan Bolu Belediyespor şampiyon ilan edildi.

BAŞKAN BARUT’TAN TEBRİK MESAJI

Şampiyon ilan edilen Bolu Belediyespor’da Kulüp Başkanı Sinan Barut yaptığı açıklamada, "Şampiyon olarak ilimizi artık 1. ligde temsil edecek olan başta antrenörlerimiz Sercan Marangoz ve Erhan Özdemir olmak üzere tüm sporcularımızı yürekten kutluyor, 1. ligde de başarılar diliyorum" dedi.