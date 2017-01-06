Haber: Erdal Tanrıverdi
Temsilcilerimizden Bolu Belediyespor Bayan Takımı İzmir deplasmanında olacak. Sebenspor Erkek takımı ise Altay takımını konuk edecek. Liglerde haftanın programı şöyle:
Bayanlar 2. Lig A Grubu
7.Hafta
7 Ocak Cumartesi
13.00 Kastamonu Gençlik-Urla Belediyesi
13.00 Gazi Gençlikspor-Yalova Gençlik
15.00: Altay-Bolu Belediyespor
19.00: 1970 Vefa Gençlik-Sarayköy
Erkekler 2.Lig A Grubu
7 Ocak Cumartesi
13.00: Yalova Belediyesi-Aydın PTT
14.00: Sebenspor-Altay
17.00: Karabağlar-Karabük Gençlik
9 Ocak Pazartesi
19.00: İstanbul Üniv-Bahçelievler Belediyesi
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