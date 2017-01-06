Haber: Erdal Tanrıverdi

Temsilcilerimizden Bolu Belediyespor Bayan Takımı İzmir deplasmanında olacak. Sebenspor Erkek takımı ise Altay takımını konuk edecek. Liglerde haftanın programı şöyle:

Bayanlar 2. Lig A Grubu

7.Hafta

7 Ocak Cumartesi

13.00 Kastamonu Gençlik-Urla Belediyesi

13.00 Gazi Gençlikspor-Yalova Gençlik

15.00: Altay-Bolu Belediyespor

19.00: 1970 Vefa Gençlik-Sarayköy

Erkekler 2.Lig A Grubu

7 Ocak Cumartesi

13.00: Yalova Belediyesi-Aydın PTT

14.00: Sebenspor-Altay

17.00: Karabağlar-Karabük Gençlik

9 Ocak Pazartesi

19.00: İstanbul Üniv-Bahçelievler Belediyesi